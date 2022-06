Beaucoup d'humour et une touche de folie teintent le récit poético-absurde des frères Thouin, qui nous plongent dans des problématiques liées à la post-adolescence : les racines, les repères, l'avenir. Amateurs de cinéma et d'humour absurde se retrouveront dans cette confrontation hirsute entre un jeune étudiant en cinéma et l'un de ses maîtres à l'écran. Dans Kusturica et moi , Hugo, 23 ans, doit écrire un mémoire dans le cadre de ses études de cinéma. Il s'isole, le temps d'un été, dans la maison de vacances familiale située sur la Côte d'Azur. Du mémoire, il a déjà le titre, un début de problématique, mais c'est un peu léger pour l'instant et ça commence à devenir angoissant... Hugo n'y arrive pas. C'est la panne, le syndrome de la page blanche, la léthargie totale. Pourtant il ne manque pas de réflexions brillantes sur son sujet : " La tradition orale dans le cinéma d'Emir Kusturica ". Hugo a vu tous les films, il a tout en tête, mais rien ne vient. Suite à de nombreuses journées de ruminations et de désespoir, Hugo s'autorise une sortie à la plage. Le croirez-vous s'il raconte qu'il tombe nez à nez avec Emir Kusturica lui-même ? Cette rencontre improbable va chambouler son été, déconstruire ses certitudes et façonner la rédaction chaotique de ce fichu mémoire. Beaucoup d'humour et une touche de folie teintent le récit poético-absurde des frères Thouin, qui nous plongent dans des problématiques liées à la post-adolescence : les racines, les repères, l'avenir. Amateurs de cinéma mais aussi d'humour absurde se retrouveront dans cette confrontation hirsute entre un jeune étudiant en cinéma et l'un de ses maîtres à l'écran.