Le Monde des Martin

Des vies de saints, de soldats, de missionnaires, de colons, de héros, de salauds, d'escrocs, d'artistes, d'explorateurs... Pour la plupart, des oubliés ou des anonymes, ayant un seul point commun, leur nom de famille : Martin. Jean-Pierre Martin s'est plongé dans leurs diverses époques, a sondé leurs origines multiples, a reconstitué leurs paysages, les a suivis dans leurs pérégrinations, afin de composer une fiction documentée qui traverse l'Histoire et les continents, du IVe siècle (vie de Martinus, origine du patronyme) jusqu'à aujourd'hui (vie de Trayvon Martin, jeune homme de dix-sept ans assassiné, devenu icône de l'Amérique noire). C'est une épopée mondiale et encyclopédique sur la condition humaine, traversée par une érudition joyeuse et joueuse. C'est aussi une fable méditative autour de la mémoire, de la transmission écrite ou orale, de ses leurres, de ses exactitudes et de ses approximations, de ses interrogations : que reste-t-il d'un homme ? Comment raconter une vie ? C'est enfin un défi littéraire : l'entreprise d'un grand récit patronymique, l'aventure d'un nom propre très commun.