Rien ne nous séparera

Inspiré d'une histoire vraie, Nos vies possibles est sans doute le roman le plus poignant de Thierry Cohen. Un miracle dans la tragédie. Maroc, 1964. Sarah et Jacob sont de pauvres paysans. Si pauvres que Jacob, contre l'avis de Sarah, accepte de confier provisoirement sa fille et son fils à une institution de bienfaisance. Cette décision, il la regrettera toute sa vie. Quelques mois plus tard, alors qu'ils rendent visite à leurs enfants, l'institut leur apprend qu'ils sont décédés. Sarah sombre dans la folie, Jacob dans la culpabilité. Mais douze ans plus tard, une rencontre réveillera le père endeuillé et le conduira à douter de la mort de ses enfants. Commence une longue quête, faites d'espoir et d'épreuves, qui le mènera peut-être à ceux que la vie lui a arrachés. Etat-Unis, 1975. De l'autre côté de l'océan, Jonathan et Eva apprennent qu'ils ont été adoptés dans des conditions mystérieuses. Les deux adolescents vont-ils faire le choix de remonter le fil de leur histoire et risquer de découvrir l'obscure vérité ?