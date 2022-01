Molière. Du saltimbanque au favori

Ce roman graphique s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à Molière et au théâtre et, à l'occasion du quadricentenaire de sa naissance (Molière est né le 15 janvier 1622), de nombreuses manifestations sont prévues pour fêter cet évènement. Si les essais biographiques et études sur son oeuvre sont pléthore, la forme de roman graphique pour retracer son destin est originale car seules ses pièces ont donné lieu à ce genre de publication. Pour éclairer son parcours, un retour aux sources s'impose, dans le quartier des Halles en 1622 et plus précisément au "Pavillon des singes". Jean-Baptiste naît dans une famille bourgeoise. Il regimbe à reprendre la charge de tapissier paternelle et rejoint la famille Béjart pour se lancer dans le théâtre. La troupe connaîtra ses premiers succès en province puis reviendra à Paris où Molière deviendra courtisan de Louis XIV et artiste pensionné. Amis, ennemis, succès et insuccès jalonnent dès lors son existence jusqu'à sa mort sans sépulture. L'épilogue nous entraîne vers une classe de Seine-Saint-Denis en 2019 pour nous montrer, s'il est encore besoin, la modernité de Molière. C'est cette étonnante aventure que retrace ce roman graphique sous la plume alerte de Martial Poirson spécialiste du spectacle vivant et déjà auteur de plusieurs ouvrages sur Molière et la Comédie-Française, magnifiquement illustré par Rachid Maraï.