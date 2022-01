Horimiya Tome 2

Hori et Miyamura ont tous deux une face cachée. Quand ils ne sont pas au lycée, Hori se transforme en véritable ménagère, et Miyamura arbore un bon nombre de piercings et de tatouages qu'il cache en temps normal. Maintenant que les deux adolescents partagent leur jardin secret, ils commencent à se rapprocher, petit à petit... Retrouvez ce duo des plus craquants et découvrez de nouveaux personnages aussi attachants qu'hilarants !