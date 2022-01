Horimiya Tome 1

D'un côté, il y a Hori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui est en fait une fille très simple et portée sur sa famille. Et de l'autre, il y a Miyamura, le lycéen lugubre et réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui est en réalité un beau garçon aux nombreux piercings. Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent par hasard sous leur véritable jour ? Découvrez la comédie romantique lycéenne pétillante et déjà culte qui va vous faire fondre !