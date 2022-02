L'Etrange Noël de Zéro T02. D'après le film de Tim Burton : L'Etrange Noël de Monsieur Jack

Alors qu'Am, Stram et Gram viennent de retrouver Zéro à Christmas Town, ils tombent dans un atelier de Noël qui se trouve sous terre ! Cette usine à jouets est un véritable paradis pour Zéro et les trois chenapans, qui y multiplient les farces et en font voir de toutes les couleurs aux lutins, et même au Père-Noël ! Pendant ce temps, Jack constitue une équipe pour partir à la rescousse de Zéro et des trois enfants. Arriveront-ils à les retrouver à temps pour éviter que Noël ne se transforme en véritable cauchemar ? Pour la toute première fois, découvrez une histoire inédite issue de l'univers fantastique de L'Etrange Noël de Monsieur Jack !