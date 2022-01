Les fées, le Roi-Dragon et moi (en chat) T03

Moi qui pensais m'être enfin débarrassée d'elle, je vais devoir parler à nouveau à Asahi. J'ai beau me dire qu'elle mériterait que je la laisse tomber, je n'ai pas un coeur de pierre non plus. J'espère au moins qu'elle va écouter ce que j'ai à lui dire ! Alors qu'elle travaille en ville sous son apparence humaine, Ruri surprend une conversation de clients qui lui apprend que Nadasha va déclarer la guerre au Royaume des dragons. Selon la rumeur, ce serait la grande prêtresse qui en serait le porte-drapeau. Abandonnant sa vie tranquille de chat au palais du Roi-Dragon, elle décide de se rendre au château d'où elle a été chassée pour dissuader Asahi de partir en guerre. Or, n'étant pas encore à l'aise pour écrire dans la langue des dragons, sire Jade interprète sa lettre comme un message d'adieu...