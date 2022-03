Iruma à l'école des démons T12

Le festival des récoltes commence ! Bienvenue à une épreuve de survie infernale !! Avec l'aide de Bachiko, son enseignante attitrée au caractère un peu spécial, Iruma se découvre une force nouvelle. Et il n'est pas le seul. Après un entraînement intensif auprès de précepteurs tous plus givrés les uns que les autres, la classe anormale se retrouve au grand complet, plus mûre et plus forte mais toujours égale à elle-même, pour une épreuve de survie dans la jungle où il va falloir jouer des coudes !