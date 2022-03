Sailor Moon Eternal Edition T09. Pretty Guardian

Mamoru doit partir étudier aux Etats-Unis. Alors qu'Usagi l'accompagne à l'aéroport, il est comme frappé par un éclair et emprisonné dans un cristal. Mais Usagi semble ne conserver aucun souvenir de cet incident : elle est persuadée que Mamoru est parti en Amérique sans encombre... Un peu plus tard, alors que les filles assistent au concert des Three Lights, les nouvelles idoles du moment, elles se font attaquer par une ennemie, envoyée par une dénommée Galaxia. Au cours du combat, elles découvrent que ceux qui se faisaient passer pour des chanteurs sont en réalité des guerrières : les Sailor Star Lights !