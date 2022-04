We Must Never Fall in Love! Tome 1

Après avoir été rejetée par celui qu'elle aime depuis toujours, Sakura pensait que les choses ne pouvaient pas être pires... Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'un inconnu avait assisté à toute la scène ! Embarrassée et abattue, seule la perspective de sa rencontre avec son nouveau petit frère, suite au remariage de sa mère, lui permet de garder le moral. Or, il s'avère que ce "petit frère", Kaede, est non seulement un beau et séduisant lycéen de son âge, mais surtout celui qui l'a vue se prendre un râteau ! Une cohabitation mouvementée s'annonce avec ce garçon un peu trop protecteur...