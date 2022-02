Une si belle couleur T01

Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin, est soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'arts plastiques et a perdu l'estime de ses camarades. Afin d'éviter toute confrontation avec eux, elle n'a d'autre choix que de les fuir et mène sa scolarité dans une grande solitude. Jusqu'au jour où son lycée accueille un nouvel élève, Aimu. Ce beau métisse, blond aux yeux bleus, repère tout de suite la jeune fille terne et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle. Méfiante et peu sûre d'elle, Aya ne semble pourtant pas prête à ouvrir son coeur meurtri...