La vie d'Aris Gatineaux a été forgée par la pauvreté et la condescendance des nantis, c'est naturellement qu'il est devenu illégaliste, clandestin de la lutte armée et terroriste paisible. Chacune de ses actions de guérilla urbaine, chacune de ses paroles militantes, chaque mensonge pour le besoin de la cause révolutionnaire l'arrachent un peu plus à son père, à sa mère, à ses amours, aujourd'hui en friche.

La cellule du Chat Noir est la matrice d'Action Illégaliste. Cinq amis d'enfance ont mis le mouvement en branle avant qu'il ne s'essaime. Ils voulaient, disperser leurs idées comme le vent disperse les graines. Leur amitié a été une évidence dès l'école enfantine.

Ils étaient bringuebalants, c'est pourquoi ils se sont tant aimés. Ils appellent ça, « la liberté du vertige » en guerre contre un système qui a comme vocation l'anéantissement de la planète, la mort lente des exploités, la mort violente des révoltés. Chargé d'éliminer le PDG d'une multinationale d'agrochimie, confronté à sa nature profonde, Aris questionne l'assassinat.

