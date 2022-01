Réponds - Tome IV

" Le dogme catholique est assiégé, sommé de lâcher ses secrets. Ses responsables sont en ligne de mire. Des escarmouches éclatent, où il sera entre autres question du lien sacré et indissoluble du mariage, mais surtout de l'amour ; et aussi des mystères que le dogme a définis : de l'eucharistie, de Marie, du péché, de la foi, de la grâce et de la raison. Religion et spiritualité ne pourront plus s'éviter, chacune va devoir sortir de sa tranchée, se mettre en danger. Un tremblement de ciel. " De cette tentative pour résumer une trilogie dont ici appartient le réponds pour en faire une tétralogie, ce dernier s'écartera. Point de tentatives pour convaincre, mais des élans, des enthousiasmes et des déceptions. Le poids de la vie et de ses tribulations. Notre fer de lance n'est plus la vérité, la justice ou la bonté, mais la joie. Celle emmanchée, celle espérée, mais celle encore qui peut être brisée et (autant prévenir) qui le sera. Avec toujours en toile de fond la morale sexuelle mais immergée dans le vécu. Et c'est pourquoi cet écho s'enclavera d'une histoire, à moins que ce ne soit le contraire. Celle qui commençait et finissait la trilogie, qui d'autres fois y affleurait.