Dieu est un voleur qui marche dans la nuit

Californie, 1997. Trente-neuf corps retrouvés dans une villa. Uniformes noirs. Draps mauves sur le visage. La mort semble être venue à eux paisiblement. Et pourtant, un signal clignote sur tous les ordinateurs : "Alerte rouge". Vingt ans plus tôt, Barthélemy, jeune hippie au bout du rouleau, rencontre Dieu lui-même dans un motel miteux. Pour devenir l'un des disciples de ce quadragénaire charismatique, il doit renoncer à l'amour, à sa famille et jusqu'à sa propre humanité.

S'il y parvient, son maître lui a promis, il lui ouvrira les portes du paradis. Pour l'auteur, tout commence le jour où il découvre le site Internet de la secte Heaven's Gate. Comment peut-il être encore actif, alors que tous ses membres sont morts lors du suicide collectif ? Première secte de l'ère Internet, Heaven's Gate annonçait les tensions qui agitent nos sociétés contemporaines. Inspiré de faits réels, ce roman est une plongée vertigineuse dans le fait divers le plus étrange du XXe siècle et dans l'âme de ses adeptes en quête d'absolu, qui nous ressemblent bien plus qu'on ne peut l'imaginer.