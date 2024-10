Les Fils de la Terre ont perdu leur roi et peut-être même la guerre lors de la terrible bataille d'Al Astan qui a vu le duc d'Omel et ses alliés s'imposer. Pris au piège dans la cité marchande et grièvement blessé, Kiriel finit par trouver une bien étrange échappatoire grâce à l'arrivée d'un providentiel navire iccrin et à l'intervention de Fl'ar. Mais qu'en est-il réellement du passé de la mystérieuse générale de Péloris ? Et quels rôles viennent donc jouer les serviteurs des Anges dans cette sombre machination qui répand le chaos sur l'ensemble du continent ?