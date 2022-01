La préparation au mariage (si j'avais su...)

" Autour de vous, chacun y va de ses bonnes idées (ou pas), de ses bons conseils (ou pas), de ses bonnes intentions (ou pas). Et vous, bien élevée, vous souriez à tout le monde (avec un brouhaha dans la tête qui fait qu'en fait, vous n'entendez rien... mais avec un peu de concentration, vous pouvez peut-être, pour les meilleures, entendre le son d'une flûte qui vous fera sourire dignement...). Le mot d'ordre : ZEN. " Confessions d'une fiancée prise dans cet engrenage, essayant tant bien que mal de se débrouiller toute seule. Amandine Piazza et Alexandra Placide nous livrent un essai décrivant avec humour les étapes de la préparation au mariage. D'abord collègues de travail puis amies... Amandine est mariée depuis Juin 2012 et Alexandra se mariera en Juin 2013. Elles ont amorcé leur préparation au mariage en même temps. Elles ont vécu les mêmes choses, se sont posées les mêmes questions, se sont trouvées dans la même galère. Cependant, le fait d'en parler leur a permis de beaucoup en rire. Elles ont décidé de mettre leurs aventures par écrit pour les partager avec le plus grand nombre. Cela permet aux futur(e)s marié(e)s de se détendre et de dédramatiser un peu... Ca fait un bien fou !