Des jumelles à aimer ; Bien plus qu'un mariage

Des jumelles à aimer, Olivia Gates Leonid Voronov se tient sur le pas de sa porte ! En croisant le regard de l'homme qui l'a brutalement quittée deux ans plus tôt, Kassandra a le souffle coupé. Au moment de leur séparation, celui-ci s'était pourtant montré bien clair : entre eux, pas d'avenir envisageable. Et ce malgré les jumelles nées de leur liaison. Aujourd'hui, la situation semble pourtant avoir changé : désormais souverain de Zorya, Leonid s'est mis en tête de renouer avec ses filles afin d'asseoir sa légitimité... Bien plus qu'un mariage, Silver James Chase n'est qu'un mufle ! Bien sûr, Savannah le sait, son mariage avec ce puissant homme d'affaires n'est qu'une union de convenance, qui doit permettre à Chase de conserver son empire familial. Pour autant, comment ose-t-il flirter ouvertement avec deux superbes mannequins, juste sous son nez ? La nuit de noces torride qu'ils viennent de partager ne signifie-t-elle rien pour lui ? Résolue à laver cet affront, Savannah prend une décision irrémédiable : elle demandera le divorce, dès ce soir...