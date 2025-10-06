Inscription
Curiosité et esprit critique chez l'enfant

Sabrina Féret-Hubert, Sabine Marin

Réputée être un vilain défaut, la curiosité n'en est pas moins cette fabuleuse aptitude à la découverte et à l'émerveillement perpétuel. Les enfants ont tout à apprendre du monde qui les accueille et la curiosité est naturellement inscrite en chacun d'eux. Bien entretenue, elle participera au développement de leur esprit critique et de leur citoyenneté en devenir. Dans cet ouvrage, Sabrina Féret-Hubert, maman et thérapeute, nous propose 45 idées pour accompagner nos chères têtes blondes. Présentés sous la forme de fiches simples et détaillées, les "éveils" sont autant d'activités originales qui raviront les parents comme les professionnels de l'enfance et sauront utilement faire réfléchir les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. De l'épineuse question de la reproduction à celles non moins ardues qui visent la religion, ces interrogations sont le lot commun des enfants. Pour échapper à la boucle (parfois infernale) des "pourquoi", un chapitre introductif détermine la meilleure position à adopter en tant qu'adulte-référent. Pour la suite, de petits ateliers et autres expériences récréatives permettront, avec trois fois rien, de cultiver le regard des enfants pour qu'ils restent attentifs aux surprises de ce monde. De l'histoire des "passoires de Socrate" à la fabrication assistée d'une "capsule temporelle", en passant par les parcours muséaux ou l'aérobic cérébral, faisons de nos enfants des êtres passionnément curieux.

Curiosité et esprit critique chez l'enfant

Sabrina Féret-Hubert

Paru le 13/05/2019

96 pages

Editions Dangles

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

