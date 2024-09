L'oracle des mystères d'Isis

Un oracle initiatique dans les pas de la Grande Déesse Isis Plongez au coeur de la sagesse des mystères oraculaires Egyptiens et des rites initiatiques d'Isis la Grande Mère. Enseignante, souveraine, maternante et initiatrice, découvrez toutes les facettes de la grande Déesse, pour vous guider sur la voie royale de votre existence et renouer avec votre nature sacrée. Déesse des origines, Isis, la Guérisseuse et Magicienne, vous accompagne sur le long chemin de l'initiation pour une véritable transformation intérieure. 40 cartes et un livret pour s'initier aux mystères d'Isis Laetitia Rensonnet-Meynier est praticienne en psychoénergétique, en tarologie psychologique et passionnée d'égyptologie. Elle est la créatrice du cursus initiatique sur les mystères d'Isis "Le scarabée d'or" , et fondatrice de l'école en ligne La voie de l'éveil ainsi que du Temple d'Isinilia. Elle a publié aux éditions Leduc Les Mystères d'Isis. Chloé Cres est graphiste et illustratrice. Inspirée par la nature et ses propres expériences, elle mélange son amour du féminin à la magie des astres et de la spiritualité dans des illustrations puissantes et poétiques.