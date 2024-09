Dinos rigolos : Le fête de l'école. Niveau 1 début CP

La série : Titus, Dottie et leurs copains sont une bande de dinos rigolos ! Avec Maître Dino, ils apprennent à lire, à compter et à vivre ensemble mais aussi à partager, s'entraider et accepter leurs différences. Dans ce titre, c'est la fête ! Pour l'occasion, les dinos décorent l'école. Darla prépare des tartes, Gabie joue à la pêche à la ligne, Fu-Tane essaie de marcher sur une liane... Quelle journée !