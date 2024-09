La ferveur [EDITION EN GROS CARACTERES

Une orpheline en quête de justice. 1911, Martin, jeune journaliste, découvre que son patron, tout-puissant magnat de la presse londonienne et tenant de " l'ordre moral ", a eu une fille prénommée Louise avec une aristocrate bretonne, qu'il a abandonnée à la naissance. Martin retrouve Louise, qui a été placée comme domestique chez des châtelains près de Morlaix. Lorsqu'il lui révèle ses origines, la jeune femme n'a plus qu'un but : retrouver la trace de sa mère. Mais sa quête contrarie de puissants intérêts... Une intrigue palpitante où se mêlent destins brisés et conspirations !