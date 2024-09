Beaucoup d'amour et quelques cendres [EDITION EN GROS CARACTERES

Cinq inconnus reçoivent une invitation, aussi excitante qu'inattendue, pour une mystérieuse chasse au trésor à travers la Californie. Ils sont accueillis par Jim, leur guide tout au long du voyage. Très vite, des détails vont dérailler. Et ce voyage qui s'annonçait comme une parenthèse de rêve va se révéler beaucoup plus déstabilisant que prévu. Et s'il ne s'agissait pas d'un simple jeu ? Déjà 2 millions de lecteurs conquis ! Un roman au dénouement bouleversant.