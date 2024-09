Voltiges [EDITION EN GROS CARACTERES

Qu'avons-nous fait de nos vies ? Eddie et Nora Bauer forment un jeune couple flamboyant. A la tête d'un grand cabinet de conseil, Eddie assure à sa famille un train de vie très confortable. Quant à Nora, elle se partage entre la création de bijoux et l'éducation de Leni, adolescente promise à une brillante carrière d'athlète. L'avenir semble leur sourire jusqu'au jour où Eddie apprend que son associé l'a trahi, conduisant le cabinet à la faillite. Ruiné, il fait le choix de ne rien dire à sa famille, et multiplie les mauvaises décisions. Tandis que l'atmosphère familiale se dégrade, d'étranges phénomènes se produisent. Une menace plane sur la famille Bauer comme sur la ville... Une intrigue palpitante qui pulvérise les faux-semblants familiaux. Un huis-clos d'une grande originalité !