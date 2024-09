Là où les souvenirs se révèlent [EDITION EN GROS CARACTERES

Thomas pensait avoir oublié les drames de son enfance, mais un jour, des bribes de souvenirs lui reviennent en pleine classe, face à ses élèves. Pour sa convalescence, il retourne à Concarneau, où il n'avait pas mis les pieds depuis deux décennies. Tandis que Thomas renoue avec ses origines, il comprend que sa crise ne s'est pas produite par hasard... Et si le moment était venu de partir en quête de son histoire ? Revivre le passé... pour embrasser le présent. Une plume douce et sensible !