Disparue à cette adresse [EDITION EN GROS CARACTERES

Qui a tué Brie Mason ? Tout le monde a sa petite idée : quand une femme disparaît brutalement sans laisser de trace, les regards se tournent vers le conjoint. D'ailleurs, tout accuse Andrew : absence d'alibi, précipitation à vendre leur maison, à changer de nom. Pourtant, après six ans, l'enquête n'a rien donné. Jusqu'à cet appel d'un ex-voisin qui vient de reconnaître Brie, la femme disparue. Pourquoi réapparaît-elle maintenant, alors qu'Andrew est sur le point de refaire sa vie ? Un roman noir jubilatoire et brillant !