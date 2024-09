Les merveilles de Noël [EDITION EN GROS CARACTERES

Un conte de Noël moderne. Ambre est une jeune médecin urgentiste à Angoulême. Alors qu'elle profite d'une journée de congé, une petite fille est enlevée sous ses yeux. Ses grands-parents sont affolés et, malgré l'intervention rapide de la police, le ravisseur et l'enfant restent introuvables. Bouleversée, Ambre est aussi rongée par la culpabilité de ne pas avoir agi. Le triste visage de la fillette l'obsède et elle décide de suivre l'enquête de près. Il faudra attendre un matin de Noël pour que la vérité soit révélée, faisant triompher la douceur et l'amour.