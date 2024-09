Les larmes secrètes [EDITION EN GROS CARACTERES

Dans les Vosges, l'Hôtel de la Gare, refuge d'exilés et de résistants russes, est un vrai paradis pour Jeannot, petit Parisien qui découvre la liberté et la nature auprès de son grand-père. Un bonheur fragile car plane la menace nazie en cette année 1941. Sous l'oeil de Jeannot, à la maturité naissante, des destins croisés, entre Histoire et chronique humaine, tragédie et espoir, se déploient au fil des pages. Un roman grave et généreux. Inspiré par l'enfance du père de l'auteure.