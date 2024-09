Noël à la confiserie de Rosie [EDITION EN GROS CARACTERES

A quelques semaines de Noël, tout sourit à Rosie ! Pourtant, lorsqu'une tragédie frappe au coeur de son village, l'idée d'un Noël heureux risque bien de s'évanouir... Il faudra l'esprit indomptable de Rosie, le soutien de sa famille et de ses amis, et la bonne volonté d'une communauté soudée pour renverser la situation et faire de cette fête un heureux moment de joie et de partage. Une histoire gourmande et chaleureuse ! Un feel good drôle et émouvant.