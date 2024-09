Via del Miele [EDITION EN GROS CARACTERES

Cadre dans une grande entreprise, Alice consacre son temps libre à l'entretien d'une ruche sur le toit de l'opéra Garnier. Mais le jour où elle découvre que les abeilles sont toutes parties, elle sent qu'un drame s'est produit. Elle apprend alors le décès d'Emma, sa cadette. Les soeurs ne se parlaient plus depuis des années, pourtant Emma a décidé de lui confier son bébé. Alice se rend aussitôt en Sardaigne sur les traces de sa soeur et entame un voyage qui va changer le cours de sa vie. Une magnifique histoire de transmission et de pardon !