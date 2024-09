Fin de l’histoire [EDITION EN GROS CARACTERES

Se sachant condamné, Sebastian Trapp, célèbre auteur de romans noirs, demande à Nicky Hunter de venir écrire sa biographie. Cette experte en littérature policière est ravie de cette proposition et le rejoint alors dans la superbe demeure de San Francisco où il vit reclus avec sa seconde épouse et sa fille. Nicky ne peut s'empêcher de repenser à la mystérieuse disparition de la première femme et du fils aîné de Trapp. Cette affaire non résolue aurait-elle un lien avec la requête de l'écrivain ? Un thriller magistral qui tient en haleine jusqu'à la dernière page !