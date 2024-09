Grandir un peu [EDITION EN GROS CARACTERES

Jeanne devient dame de compagnie chez Raymonde, une grand-mère fantasque. Dans la vieille bâtisse en pierre aux volets bleus vit aussi Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée, hors du temps. Mais le temps hélas ne s'arrête jamais vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu... Un cocon de douceur et de bien-être ! Un concentré de tendresse.