La Clef et la Croix [EDITION EN GROS CARACTERES

A Milan, un grand patron de la mode est assassiné, laissant derrière lui le mystère qui lui a permis de bâtir son empire. Antoine Marcas est bien décidé à enquêter, ce qui le mène sur les traces d'un trésor fabuleux et d'un lourd secret familial. Il doit remonter au temps de Napoléon et plonger dans les archives du Vatican... Une intrigue à la lisière de l'Histoire et de l'occulte. Par un duo exceptionnel !