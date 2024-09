La double vie de Dina Miller [EDITION EN GROS CARACTERES

1961. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son Centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission : faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets... Dina est prête à tout pour faire éclater la vérité ! Un roman intense et palpitant sur les apparences, les mensonges de l'histoire et le coeur des femmes.