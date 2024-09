Repas de famille [EDITION EN GROS CARACTERES

L'argent ne fait pas le bonheur... Lorsque les riches époux Merton sont retrouvés assassinés après un repas de famille qui a tourné au règlement de comptes, les trois enfants sont suspectés. D'autant qu'ils ont hérité du don paternel pour le secret et la dissimulation... Et quand la soeur du défunt s'en mêle, le doute devient certitude. L'un des enfants a assassiné ses parents de sang-froid. Mais lequel ? Par l'un des plus grands noms du thriller domestique !