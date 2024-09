Comme si de rien n’était [EDITION EN GROS CARACTERES

Dans l'existence d'Adèle, chaque chose est à sa place. Un soir, elle rencontre le nouveau professeur de solfège de son fils, Hugues Lionel. Troublé, il dit la reconnaître. Qui est cet homme, et pourquoi l'appelle-t-il Marie ? Contrairement à Adèle, chez Hugues rien n'est sous contrôle, et le retour de cette femme qu'il pensait ne jamais revoir pourrait être le coup de pouce du destin qu'il attendait depuis longtemps. Même si Adèle prétend ne pas le connaître... Avec un naturel implacable, Barbara Abel joue avec les petits secrets et les failles de tout un chacun.