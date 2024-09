Les petits meurtres du Tricot-Club Tome 2 : Une affaire de coeurs [EDITION EN GROS CARACTERES

Le Tricot-Club est à nouveau en ébullition avec le classement sans suite de l'affaire dite " des amants de la Planèze ". Un an auparavant, deux jeunes amoureux, Nadia et Max, ont voulu se donner la mort en sautant d'une falaise. Nadia a succombé, mais Max en a réchappé. Persuadés que ce double suicide à demi raté cache en fait un épouvantable meurtre, Joséfa et ses acolytes se mettent en action ! Une intrigue réjouissante comme seule sait les tricoter Sylvie Baron ! Un cosy crime plein d'humour.