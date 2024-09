Puis sont venus les jours sombres [EDITION EN GROS CARACTERES

Frères jumeaux, Julien et François n'en sont pas moins très différents. Si le premier est calme et réfléchi, le second se montre souvent impulsif. Alors que la guerre vient d'éclater et qu'ils sont envoyés aux Chantiers de la jeunesse, les deux frères, complices et inséparables, continuent de veiller l'un sur l'autre. Mais quand, à leur retour, ils apprennent l'instauration du STO, tous deux vont tenter d'y échapper, en prenant, pour la première fois, des chemins opposés... Le destin de deux frères séparés par la Seconde Guerre mondiale !