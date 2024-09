Cézembre [EDITION EN GROS CARACTERES

Après son divorce et la mort de son père, Yann de Kérambrun quitte Paris pour Saint-Malo, où il a passé les étés de son enfance. Dans la maison dont il a hérité, il découvre les carnets d'Octave, son arrière-grand-père, fondateur en 1903 d'une illustre compagnie maritime. Au fil de sa lecture s'esquisse le portrait d'un père et d'un époux inquiet, dont les blessures font écho à celles de son arrière-petit-fils. Quelles douleurs taisent donc les écrits d'Octave ? L'époustouflante saga d'une famille dont la mer a fait la fortune et le malheur.