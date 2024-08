Le petit Oracle du langage énergétique

Transformez votre énergie quotidienne en cultivant des pensées constructives Lysiane Lévy, pionnière de la communication corps-esprit, réunit dans ce petit Oracle les plus grands concepts de développement personnel. Véritable clé d'entrée pour développer vos capacités psychiques, ce coffret présente 8 pôles énergétiques et leur psychologie des nombres associés. Bien plus que des mots, ces 80 cartes sont des fragments d'énergie constructive, des déclencheurs, pour prendre de bonnes décisions et faire du " pas pareil ".