La Porteuse de Lumière. Feu Secret

Jamais vous n'avez rencontré de créature telle que moi. Les vampires du clan parisien qui me recueillent non plus, notez bien. Après, ce n'est pas ma faute si... Enfin, ce n'est pas que ma faute si je suis ainsi. Le souci, c'est que je ne me sens plus à ma place nulle-part. Sauf quand on me demande d'étudier d'anciens documents alchimiques qui vont m'apporter certaines réponses, mais aussi de gros problèmes.