Un roman historique dans les Alpes, durant l'Antiquité tardive, sur l'esclavage et la liberté, l'amour et la haine, la découverte de soi. Septembre 267 apr. J.-C. A la suite d'un coup d'Etat sanglant, le jeune esclave Eutychès sauve son maître Alypios, aristocrate gréco-romain, d'une mort certaine. Ce sera le point de départ d'une incroyable cavale qui les mènera tous deux des alpages du Valais jusqu'au nord de l'Italie, dans un empire romain en pleine crise. Alypios est un roman historique où s'opposent et s'entremêlent amour et haine, esclavage et liberté, noblesse et veulerie, vie et mort ; des combats le plus souvent absurdes dans lesquels, pourtant, les deux héros parviennent quelquefois, comme par accident, à voler des étincelles de liberté à leur destin.