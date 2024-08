Un oracle au design lumineux pour mieux comprendre son chemin de vie et travailler sur les influences karmiques transgénérationnelles. Fruit de trente années de pratique, L'Oracle de la numérologie karmique vous invite à plonger dans votre univers intérieur pour entreprendre un véritable voyage au coeur de vos racines. Les 45 cartes au design lumineux et moderne seront vos alliées et vous apporteront un éclairage sur les influences transgénérationnelles et les éléments karmiques qui vous aident à avancer ou, au contraire, vous freinent sur votre chemin de vie. Dans le livre de 240 pages et grâce à la force des nombres qui influencent votre quotidien, vous découvrirez une méthode puissante de guérison pour vous-même et toute votre lignée.