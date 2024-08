Bescherelle : Le coffret. La référence de la langue française

Réunies dans un coffret, les trois références incontournables sur la langue française dans leur dernière édition : La conjugaison pour tous, La grammaire pour tous, L'orthographe pour tous. La conjugaison pour tous - Les tableaux de conjugaison modèles - L'essentiel de la conjugaison en schémas - Toutes les règles de conjugaison et d'accord - Le répertoire des verbes de la langue française L'orthographe pour tous - Toutes les règles de l'orthographe grammaticale et lexicale - Des explications claires, de nombreux exemples - Les principales règles en schémas - Un répertoire des difficultés courantes La grammaire pour tous - Une description précise du fonctionnement de la langue - Les règles et les outils d'analyse - Des liens entre la grammaire et l'expression écrite