Mes bijoux phosphos cosmiques. Coffret avec accessoires

Un coffret avec tout le matériel nécessaire à la création de 5 bijoux : des grosses perles rondes phosphorescente violettes, des breloques étoiles, lune et planète, du élastique et du fil de jade violet. Le tout permettant de faire deux bracelets, une bague, 1 paire de boucles d'oreilles et un sautoir sur le thème cosmique/galaxie. Grâce au livre explicatif de 16 pages avec des pas à pas illustrés, l'enfant va pouvoir réaliser des bijoux phosphorescents et connectés à l'univers prêts à être portés.