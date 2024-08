Les ateliers de Marion Blanc : Strass et stickers animaux magiques

Une boîte créative proposant de décorer 5 tableaux grâce à 130 strass holographiques (ronds "diamants" petits et grands, étoiles, lunes) et environ 1350 stickers brillants de 3 formes différentes (rond, carré, triangle) et de 3 couleurs (or, bleu ciel, violet). Un style graphique haut en couleur "Marion Blanc" . Thématique : les messages qui font du bien (amour, confiance en soi, bonheur, partage, rêve, curiosité et esprit de découverte). Pour soi, à accrocher dans sa chambre, ou à offrir !