Mes mini-fichiers CE1. Edition 2024

Les mini-fichiers CE1 de la méthode MHM : qui donne le gout des maths, aux enseignants et aux élèves ! Le contenu de la pochette : - 10 mini-fichiers + 1 cahier de Leçons avec des petites vidéos accessibles via QR code pour une utilisation à la maison ! + 1 cahier de Stratégies en résolution de problèmes et en calcul mental pour conduire à l'autonomie. + 1 livret : "Les maths, ça m'éclate ! " : sudokus, énigmes, carrés magiques... Les mini-fichiers : Des activités plus variées et motivantes à réaliser tout au long de l'année et qui couvrent tous les domaines mathématiques. Un support adapté au rythme de l'élève. Un petit format pratique à manipuler et une présentation épurée pour se focaliser sur l'essentiel. Des exercices à faire d'abord en collectif puis en autonomie. Des exercices de géométrie, de mesure et de résolution de problèmes plus nombreux. Les + de MHM 2024 : - une méthode clé en main et adaptable - un guide très détaillé - la démarche manipuler-verbaliser-abstraire - un enseignement des stratégies en résolution de problèmes et calcul mental - des diaporamas animés à chaque séance pour aider les élèves à conceptualiser - des mini-fichiers couvrant tous les domaines - des supports pensés pour différencier - un accompagnement des parents à la maison : fiches d'aides aux devoirs Et toujours le meilleur de MHM : un enseignement explicite et des situations ancrées sur la manipulation et le jeu pour donner le gout des maths !