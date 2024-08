Macros et langage VBA, apprendre et s'entraîner par la pratique à programmer. Coffret en 2 volumes

Cet ouvrage est destiné aux personnes qui souhaitent découvrir la programmation VBA avec Excel ou qui souhaitent comprendre comment fonctionnent les macros, ces programmes qui permettent de gagner un temps considérable pour réaliser des tâches répétitives. Que vous ayez déjà des notions de programmation ou que vous soyez un parfait débutant, il va vous permettre de découvrir au fur et à mesure des chapitres, les différents aspects de la programmation VBA et comment les exploiter dans Excel. Le code et les syntaxes VBA ayant peu évolué depuis Excel 97, il conviendra à toutes les versions d'Excel bien qu'il ait été rédigé en s'appuyant sur les dernières versions (Excel 2019, 2021 et Excel Microsoft 365)...