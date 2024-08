L'étranger de la plage Tome 1 à 6 . Edition collector

Shun Hashimoto, gay, est écrivain en herbe, tandis que Mio Chibana est un lycéen mélancolique passant son temps à regarder la mer. Ils se sont rencontrés il y a de cela trois ans, sur la plage d'une petite île isolée d'Okinawa. Plus les jours passaient, plus les deux jeunes hommes se rapprochaient. Cependant, Mio ne tarde pas à devoir quitter l'île, et lorsqu'il y revient après trois longues année de réflexion, il se rend directement chez Shun pour lui avouer qu'il l'aime. Mais de son côté, le jeune écrivain a bien du mal à faire les premiers pas vers une relation amoureuse...