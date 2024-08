360° Material Tome 5 à 8 : Coffret en 4 volumes

Mio Ôtaka est une lycéenne plutôt ordinaire. Et pourtant, c'est elle qui va sauver un jour in extremis Taki, un de ses camarades, d'un accident de train. Dès lors ils vont se lier d'amitié, notamment grâce aux cours particuliers dispensés par Taki. Après quelques rapprochements, Mio est prise subitement d'un élan de courage et déclare sa flamme. Taki accepte de sortir avec elle, mais c'est alors que débutent les problèmes...